Пименов удивлен уходом Шунина из «Динамо»

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о возможном уходе вратаря «Динамо» Антона Шунина.
«Уход Шунина удивил. Антон побил рекорд Яшина по матчам за «Динамо», и тут он уходит. Узнаю, как все есть на самом деле, 3 июля. Поиграю 5 минут за ветеранов «Динамо» в матче против «Партизана». Шунин еще может помочь клубам РПЛ. Есть пример того же Песьякова. Интересно, как Шунин будет играть в другой майке», — цитирует Пименова «РБ Спорт».
«СЭ» сообщал, что Шунин может продолжить карьеру в «Химках».
В сезоне-2023/24 Шунин сыграл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 3 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.