Пименов удивлен уходом Шунина из «Динамо»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о возможном уходе вратаря «Динамо» Антона Шунина.

«Уход Шунина удивил. Антон побил рекорд Яшина по матчам за «Динамо», и тут он уходит. Узнаю, как все есть на самом деле, 3 июля. Поиграю 5 минут за ветеранов «Динамо» в матче против «Партизана». Шунин еще может помочь клубам РПЛ. Есть пример того же Песьякова. Интересно, как Шунин будет играть в другой майке», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

«СЭ» сообщал, что Шунин может продолжить карьеру в «Химках».