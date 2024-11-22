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Сегодня, 03:04

Пименов: «Если Дзюба побьет рекорды Лоськова и Кержакова, то, конечно, он войдет в ряд величайших российских игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба побьет рекорд Александра Кержакова по забитым голам.

«Сможет ли Дзюба побить рекорд результативности Кержакова? Да, конечно, побьет. Ему же три мяча осталось забить. Даже не сомневайтесь. Его нынешняя форма и опыт позволяет ему забить больше трех голов. Если Дзюба побьет рекорды Лоськова и Кержакова, то, конечно, он войдет в ряд величайших российских игроков. Он же в таком случае больше всех забьет и отдаст. Он заслужил такой статус на футбольном поле», — цитирует Legalbet Пименова.

На счету Дзюбы 230 забитых мячей во всех турнирах, а у рекордсмена Александра Кержакова — 233.

Дмитрий Лоськов является рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас»: 120 голов и 145 результативных передач за карьеру. У Дзюбы за карьеру в РПЛ — 169 голов и 98 голевых передач.

Источник: Legalbet
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
Руслан Пименов
Футбол
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1
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4
0
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1
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