Пименов: «В клубе РПЛ Гогниев долго не протянет»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о работе Спартака Гогниева в «Химках».

«У «Химок» очень много проблем, которые им нужно решать. Знаю тренерскую философию Гогниева, но многие решения удивляют. Он хочет играть в атаку, но у него серьезные проблемы в обороне, которые он не решил. В клубе РПЛ он с такими результатами долго не протянет», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ».

Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).