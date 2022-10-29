Пименов: «В клубе РПЛ Гогниев долго не протянет»

Сегодня, 15:58
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о работе Спартака Гогниева в «Химках».
«У «Химок» очень много проблем, которые им нужно решать. Знаю тренерскую философию Гогниева, но многие решения удивляют. Он хочет играть в атаку, но у него серьезные проблемы в обороне, которые он не решил. В клубе РПЛ он с такими результатами долго не протянет», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ».
Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования