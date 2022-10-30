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Сегодня, 10:37

Пименов: «Йоканович молодец, справился с трудным испытанием»

Пименов прокомментировал крупную победу «Динамо» над «Химками»
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1).

«Говорил пару недель назад, что Йокановича нужно будет увольнять после следующего поражения. Сейчас ситуация перевернулась. Четыре победы подряд — это хороший результат, хоть и соперники были не такими сильными. Победа над «Ростовом» в кубке? Кубок России — это особый турнир, там «Зенит» два раза проиграл. Работа у тренера очень тяжелая. Йоканович молодец, справился с трудным испытанием», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ».

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на пятое место. В следующем туре «Динамо» сыграет против «Ростова» на выезде. Игра состоится 6 ноября в 19.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Славиша Йоканович
0
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