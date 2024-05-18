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Сегодня, 13:04

Пименов считает «Динамо» фаворитом РПЛ: «Такого чемпионата давно не было»

Пименов считает «Динамо» фаворитом РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» оценил чемпионскую гонку в РПЛ.

«Когда «Зенит» забивает за четыре последние игры один мяч, «Краснодар» проигрывает в последних матчах, то «Динамо» взбирается на первое место заслуженно. Если раньше я говорил, что «Зенит» — фаворит, то сейчас такого сказать не могу. Статистически «Динамо» фаворит РПЛ. Но в этом году у нас может случится все что угодно. Такого чемпионата давно не было», — сказал Пименов «СЭ».

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
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