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Сегодня, 18:40

Пименов: «Дети в России больше всего любят Дзюбу»

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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, каких игроков больше всего любят дети в России.

«Если говорить в целом, то, наверное, Дзюба. Его любят по всей стране. Но в сборную его не вызывают, поэтому, наверное, Александр Головин. К Джикии дети тоже относятся с большой теплотой. Другие команды несколько обделены вниманием», — цитирует Пименова RT.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Джикия выступает за «Спартак». На счету капитана красно-белых 9 сыгранных матчей в этом сезоне и ни одного результативного действия.

Головин является игроком «Монако». В текущем розыгрыше лиги 1 полузащитник оформил 5 голов и 2 голевые передачи за 11 матчей.

Источник: RT
Александр Головин
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Руслан Пименов
ФК Локомотив (Москва)
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