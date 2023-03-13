Пименов: «Дзюба может быть капитаном «Локомотива»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал капитанскую повязку Артема Дзюбы, которую новичок железнодорожников получил в ходе матча с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

«Согласен со словами Галактионова о том, что в таких матчах, как с «Ахматом» у команды появляется характер. Очень важная победа, если учесть, что у «Локомотива» было два удаления. Судья был прав, что удалил Магкеева и Ненахова. Что касается Дзюбы в роли капитана «Локомотива», то он может им быть. Артем уже возрастной игрок», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Встречу с «Ахматом» из-за дисквалификации пропускал капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов. Станислав Магкеев, вышедший с капитанской повязкой, был удален уже на 20-й минуте встречи. После этого повязку передали Дзюбе.