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Сегодня, 19:48

Пименов: «Дзюба сможет ворваться в гонку бомбардиров РПЛ в этом сезоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что форвард железнодорожников Артем Дзюба сможет ворваться в гонку бомбардиров РПЛ в этом сезоне.

«Артем Дзюба прекрасный завершитель атак, что он и продемонстрировал в очередной раз в игре с «Факелом». Именно в этой роли он приносит и принесет еще много пользы «Локомотиву». Но лидером атаки я его назвать не могу, потому что во второй половине прошлого сезона этими лидерами были Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Они много помогали Артему. Я думаю, так будет и в этом розыгрыше, если команды не научатся его обезвреживать. Как это было в прошлом матче с «Рубином», когда защитник Игорь Вуячич его полностью нейтрализовал. Таких игроков в РПЛ не слишком много, поэтому Артему не составит труда вновь ворваться в гонку бомбардиров», — сказал Пименов RT.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В текущем сезоне он провел два матча в РПЛ, забив один гол.

Источник: RT
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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