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Руслан Пименов: «Первые сборы закончилось, а Дзюба до сих пор не в клубе. Время играет не на его поле»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы снова заиграть в чемпионате России.

«Какие перспективы у Дзюбы, только он сам может сказать. Он до сих пор не в клубе. Предсезонка началась, первые сборы закончилось. Время-то — тик-так, время играет не на его поле. Он возрастной футболист, должен быть в тонусе и тренироваться даже больше, чем молодые. Фабио Капелло больше гонял возрастных игроков, чем молодых», — цитирует Пименова «Газета.Ru».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/05/19666651.shtml

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

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1.66

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Интер
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4.00
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Барселона
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Ф1(-1.5)

21%

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ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Артем Дзюба
Руслан Пименов
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