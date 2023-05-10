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Сегодня, 12:40

Пименов: «Магкееву желаю здоровья, но ему будет тяжело восстановиться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о травме полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева.

В матче 26-го тура РПЛ Магкеев покинул поле в первом тайме из-за повреждения. Обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

«Магкееву можно пожелать только здоровья. Конечно, тяжело будет восстановиться, но это часть работы в футболе. Станиславу нужно еще сильнее закачать ноги, чтобы не было рецидивов в будущем», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Магкеев провел за «Локомотив» 26 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-magkeevu-zhelayu-zdorov-ya-no-emu-budet-tyazhelo-vosstanovit-sya/
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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