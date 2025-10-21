Русский Месси ответил на вопрос, кто талантливее: он или Батраков

21 октября, 18:30
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов, у которого на старте карьеры было прозвище Русский Месси, поделился с «СЭ» мнением о молодых российских игроках.
«Я очень сильно рад и горд, что у нас сейчас есть такое поколение ребят: Батраков, Кисляк, Глебов, Раков. Остались Головин, Миранчук. Неизвестно даже, будь сейчас важные матчи у сборной, кто больше был бы достоин играть в стартовом составе. Я склоняюсь больше к молодому поколению. У нас очень сильная школа. Да, не так много ребят подходят к настоящему большому футболу, но делают это зрелые и сильные футболисты. Большие таланты! Надеюсь, что мы будем гордиться ими», — сказал Давыдов «СЭ».
Также бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, кто талантливее: он в свое время или Батраков.
«Тяжелый вопрос. У него сейчас все идет, желаю ему больших успехов. Я, конечно, очень верю в себя, но Лешу уважаю и очень люблю как футболиста, поэтому дорогу молодым: пусть будет Батраков», — добавил Давыдов.
В сезоне-2025/26 20-летний Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 играх за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.
obly
Долго смеялся-это ж надо было так ляпнуть *русский Месси*:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:
22.10.2025
Konstantin
Голова Федуна накинула такое погоняло!
22.10.2025
Valeri
Давыдов и близко не подошел к результатам Батракова!
21.10.2025
DemolisherAjax
Нашли у кого спросить )) Этот "Месси" хоть играет еще ?
21.10.2025
Gordon
Ну что за журналисты... Нет и не было у него никогда такого прозвища! Была болтовня Федуна, которая молодому талантливому парню только помешала. А школа у нас ничего. Только организация профессионального футбола через одно место.
21.10.2025