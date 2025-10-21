Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

21 октября, 18:30

Русский Месси ответил на вопрос, кто талантливее: он или Батраков

Дарик Агаларов
Денис Давыдов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов, у которого на старте карьеры было прозвище Русский Месси, поделился с «СЭ» мнением о молодых российских игроках.

«Я очень сильно рад и горд, что у нас сейчас есть такое поколение ребят: Батраков, Кисляк, Глебов, Раков. Остались Головин, Миранчук. Неизвестно даже, будь сейчас важные матчи у сборной, кто больше был бы достоин играть в стартовом составе. Я склоняюсь больше к молодому поколению. У нас очень сильная школа. Да, не так много ребят подходят к настоящему большому футболу, но делают это зрелые и сильные футболисты. Большие таланты! Надеюсь, что мы будем гордиться ими», — сказал Давыдов «СЭ».

Также бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, кто талантливее: он в свое время или Батраков.

«Тяжелый вопрос. У него сейчас все идет, желаю ему больших успехов. Я, конечно, очень верю в себя, но Лешу уважаю и очень люблю как футболиста, поэтому дорогу молодым: пусть будет Батраков», — добавил Давыдов.

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 играх за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

6

  • obly

    Долго смеялся-это ж надо было так ляпнуть *русский Месси*:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

    22.10.2025

  • Konstantin

    Голова Федуна накинула такое погоняло!

    22.10.2025

  • Valeri

    Давыдов и близко не подошел к результатам Батракова!

    21.10.2025

  • DemolisherAjax

    Нашли у кого спросить )) Этот "Месси" хоть играет еще ?

    21.10.2025

  • Gordon

    Ну что за журналисты... Нет и не было у него никогда такого прозвища! Была болтовня Федуна, которая молодому талантливому парню только помешала. А школа у нас ничего. Только организация профессионального футбола через одно место.

    21.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Алексей Батраков
    Денис Давыдов (футбол)
    Футбол
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя