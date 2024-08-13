Вратарь «Ростова» Ятимов: «Уровень РПЛ выше, чем чемпионат Таджикистана»

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов отметил, что РПЛ по уровню выше, чем чемпионат Таджикистана.

«Где уровень лиги выше? Конечно, в РПЛ. Скорости, исполнители — даже не обсуждается. Могу отметить наших ребят. В принципе все очень стараются. Я каждый день нахожусь в тренировочном процессе, вижу, что ребята делают. Поэтому отмечу всех своих партнеров по команде», — цитирует Ятимова «РБ Спорт».

После 4 туров нового сезона «Ростов» располагается на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 5 очков. В следующем матче первенства желто-синие примут «Оренбург» 17 августа.