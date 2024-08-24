Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:32

Рябчук пройдет обследование в связи с полученной в матче с «Зенитом» травмой

Алина Савинова
Telegram Дзен

В «Спартаке» сообщили, что защитник команды Олег Рябчук получил повреждение в матче 6-го тура с «Зенитом» (0:0) и в ближайшее время пройдет обследование в Санкт-Петербурге.

«Олег Рябчук получил повреждение после столкновения в матче с «Зенитом» и поехал на обследование в больницу в Петербурге. Желаем скорейшего восстановления нашему защитнику!» — говорится в заявлении красно-белых.

Рябчук был заменен в перерыве матча. Вместо него во втором тайме на поле вышел Даниил Хлусевич.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fcsmtg/16305
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
3
0
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Черчесов о матче «Зенит» — «Спартак»: «Посмотрю позже в записи, встречи «Елимай» — «Кызылжар» и «Кайсар» — «Жетысу» сейчас важнее»
Орлов — о Латышонке: «Чудо! Просто чудо!»
«Ахмат» и «Химки» сыграли вничью со счетом 3:3
«Ахмат» — «Химки»: Заболотный сравнял счет в концовке
«Ахмат» — «Химки»: Ловат вывел хозяев вперед
«Ахмат» — «Химки»: Магомедов получил красную карточку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на вопрос о возможном пенальти в матче с «Зенитом»

«Ахмат» — «Химки»: Мирзов открыл счет