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Сегодня, 22:25

Рябчук рассказал, что знает Абаскаля еще с Греции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от работы с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Знаю Абаскаля еще с Греции. Мы не общались, но был наслышан о его работе в футбольном клубе «Волос», когда играл за «Олимпиакос». Знаю, что затем он хорошо поработал в «Базеле». Я знаю, в какой футбол он хочет играть, ведь он к тому же испанец. В прошлом году у меня было три испанских тренера. Знаю их стиль. Жду начала работы с ним», — приводит слова Рябчука официальный сайт «Спартака».

25-летний Рябчук заключил контракт со «Спартаком» на три года. Он будет выступать за красно-белых под 2-м номером. Рябчук перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца.

Источник: https://youtu.be/l3rPh0_y7Do?t=139
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Рябчук
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