Ряд футболистов «Химок» поставил переговоры об уходе из клуба на паузу из-за возможной отставки Гогниева

Несколько футболистов «Химок» поставили переговоры об уходе из клуба на паузу, сообщает Metaratings.

По данным источника, это связано с возможной отставкой главного тренера команды Спартака Гогниева, которая может произойти до окончания первого зимнего сбора химчан.

Ранее сообщалось, что зимой «Химки» могут покинуть Дмитрий Тихий, Артем Юран, Илья Камышев, Александр Филин, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие футболисты. 15 декабря в Турции начнется первый сбор команды после отпуска, на который не поедет часть футболистов команды, в том числе Денис Глушаков.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.