Рядом с «Газпром Ареной» в Санкт-Петербурге возник пожар

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Во вторник, 10 сентября, недалеко от «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, сообщает Mash.
По информации источника, около футбольного стадиона поднялись огромные столбы черного дыма. По предварительным данным, загорелся один из домов в районе Крестовского острова.
В начале июня в результате мощного пожара в Санкт-Петербурге пострадала хоккейная «СКА-Арена». ЧП было ликвидировано только при помощи МЧС.
«Газпром Арена» является домашним стадионом для «Зенита». На ней проводятся не только футбольные матчи, но и другие мероприятия, в том числе концерты.