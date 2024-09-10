Рядом с «Газпром Ареной» в Санкт-Петербурге возник пожар

Во вторник, 10 сентября, недалеко от «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, сообщает Mash.

По информации источника, около футбольного стадиона поднялись огромные столбы черного дыма. По предварительным данным, загорелся один из домов в районе Крестовского острова.

В начале июня в результате мощного пожара в Санкт-Петербурге пострадала хоккейная «СКА-Арена». ЧП было ликвидировано только при помощи МЧС.

«Газпром Арена» является домашним стадионом для «Зенита». На ней проводятся не только футбольные матчи, но и другие мероприятия, в том числе концерты.