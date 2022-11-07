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Сегодня, 09:40

Рязанцев назвал самую симпатичную команду РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре прокомментировал «СЭ» стиль игры 18-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

— За счет чего можно улучшать игру «Торпедо»?

— Я думаю, за счет реализации.

— Против вас играл Сергей Пиняев. Нравится ли вам его стиль игры?

— Мне вообще он очень симпатичен. Наверное, самая симпатичная мне команда — «Крылья Советов». Мне нравится, что там молодые ребята, что они играют задорно, бегут вперед, комбинируют, очень много передач, хорошее взаимопонимание.

— Сложно ли играть конкретно против Пиняева?

— Конкретно с Пиняевым я сегодня на поле не сталкивался. Но, учитывая его дриблинг, скорость, конечно, непросто. Надеюсь, он прибавит еще, вырастет и уедет в Европу играть. Но и не только он из «Крыльев». Там есть хорошие ребята.

Пиняев в сезоне-2022/23 сыграл в составе «Крыльев» 10 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Александр Рязанцев (футбол)
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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