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Сегодня, 05:33

Рязанцев: «Хочется, чтобы «Спартак» всегда был на лидирующих позициях»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Рязанцев оценил игру «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

— Я думаю, что у «Спартака» всегда будет свой зритель, — приводит слова Рязанцева Metaratings.ru. — Он всегда будет востребован болельщикам. Хочется, чтобы «Спартак» всегда был на лидирующих позициях, потому что ажиотаж на играх с участием «красно-белых» всегда большой.

— Что вы думаете о работе Деяна Станковича?

— Думаю, что работу Станковича можно будет оценить позже.

«Спартак» после 12 туров располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: Metaratings
Александр Рязанцев (футбол)
ФК Спартак (Москва)

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