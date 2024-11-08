Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о своих одноклубниках Халке и Акселе Витселе.

«Халк на тренировках постоянно бил со всей силы. Иногда было ощущение, что может сломаться перекладина. Не знаю, видел ли я еще такие же сильные удары. Он физически хорошо развит, что тут сказать.

Да, у Витселя было очень тяжело отобрать мяч. Он очень хорошо работал корпусом, плюс у него длинные ноги. И он руками отодвигал людей так, что к нему нельзя было подобраться«, — сообщил Рязанцев Metaratings.ru.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе российского клуба он провел 148 матчей, забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. Бразильский футболист стал чемпионом России в сезоне 2014/15, выиграл Кубок России в сезоне 2015/16 и получил Суперкубок России в 2015 году.

Аксель Витсель присоединился к «Зениту» в сентябре 2012 года. Он сыграл 180 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забив 22 гола и отдав 14 голевых передач. Полузащитник является чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Хавбек покинул команду в январе 2017 года.