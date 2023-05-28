Рязанцев считает, что состав «Рубина» изменится на 80% после выхода в РПЛ

Экс-игрок «Рубина», полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением об изменениях в «Рубине» после выхода команды в РПЛ.

«Я думаю, что от нынешнего «Рубина» останется процентов 20, команда усилится под РПЛ. Что им необходимо? Это, наверное, лучше спросить у спортивного и генерального директора «Рубина», но мне кажется, что состав команды кардинально изменится», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

27 мая, «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 33-го тура первой лиги и стал победителем ФНЛ в сезоне-2022/23.