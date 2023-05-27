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Сегодня, 20:53

Рязанцев заявил, что ему не поступали предложения вернуться в «Рубин»

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил об отсутствии предложений вернуться в «Рубин».

«Поздравляю «Рубин» с выходом в премьер-лигу. Не хотел бы я вернуться? Знаете, такие предложения не поступали, поэтому комментировать здесь нечего. Не вижу смысла комментировать то, чего нет, фантазировать. От других команд предложений у меня на данный момент тоже нет», — приводит «РБ Спорт» слова Рязанцева.

Казанский клуб вернулся в РПЛ спустя год после вылета. 27 мая «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» и досрочно стал чемпионом первой лиги, набрав 68 очков.

Рязанцев выступал за «Рубин» с 2006 по 2013 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ryazantsev-mne-ne-postupali-predlozheniya-vernut-sya-v-rubin/
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