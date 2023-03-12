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Рязанцев: «Осенью у «Торпедо» не было духа победителей»

Рязанцев заявил, что осенью у «Торпедо» не было духа победителей
Константин Белов
Корреспондент
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Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, чего не хватало команде в осенней части сезона.

«Осенью у «Торпедо» не было духа победителей. Его и сейчас нет, потому что для этого нужно выиграть одну или две игры. Но сейчас верится намного больше, что мы можем победить. Не хватает реализации моментов», — сказал Рязанцев «СЭ».

11 марта «Торпедо» уступило «Уралу» в матче 19-го тура РПЛ (0:1). Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице (7 очков).

Александр Рязанцев (футбол)
ФК Торпедо (Москва)
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