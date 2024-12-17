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Мацей Рыбус: «Завершу карьеру этой зимой, если не найду себе клуб»

Даниил Аршавский
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Бывший защитник «Локомотива» и «Спартака» Мацей Рыбус намерен завершить профессиональную карьеру, если не найдет себе клуб в грядущее зимнее трансферное окно.

35-летний поляк выступает за медийную команду ФК «10». Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин».

«Сейчас у меня нет предложений из профессионального футбола. На данный момент я — игрок ФК «10», готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет в январе. Я буду рассматривать все предложения, мне 35 лет — выбирать особого не приходится. Моя карьера близится к концу, но мне бы хотелось поиграть еще на высоком уровне. Скорее всего, я завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб», — цитирует Рыбуса «РБ Спорт».

За свою карьеру защитник провел 430 матчей, забил 40 голов и отдал 57 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Мацей Рыбус
Футбол
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