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17 июня, 23:45

Рыбус не договорился с «Рубином» о новом контракте

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мецея Рыбуса, рассказал о будущем футболиста.

«Мы не смогли договориться с «Рубином» о продлении контракта. У нас не вышло, но мы пока не получили официального ответа от клуба о том, что игрок покидает команду свободным агентом. Скорее всего, уже сейчас будем искать другие варианты карьеры. ФНЛ не рассматриваем, Мацей — футболист не такого уровня, поэтому будем рассматривать все варианты, в том числе РПЛ и Европу. Возможно возвращение в польскую лигу. Нынешняя ситуация никак не влияет — Мацей родился в Польше», — приводит слова Орещука Sport24.

34-летний поляк выступает в России с 2012 года, у футболиста жена из Осетии.

В минувшем сезоне Рыбус провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657123-rybus-ne-dogovorilsya-s-rubinom-o-novom-kontrakte-deystvuyushchiy-istekayet-v-iyune
Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
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