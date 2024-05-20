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Сегодня, 03:28

Рыбус: «Рубин» хорошо смотрелся в этом сезоне и занимает неплохое место»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Мацей Рыбус оценил прошедший сезон для команды.

— Считаю, «Рубин» хорошо смотрелся в этом сезоне и занимает неплохое место, но у нас есть еще одна игра, — приводит слова Рыбуса «Евро-Футбол.Ру». - Нужно дома взять три очка.

— Своей игрой довольны?

— Нет. Я пропустил почти весь сезон по травме и только недавно восстановился, под конец чемпионата. Немного обидно, потому что хотелось поиграть. Но все равно надо сейчас набирать кондиции, потому что они еще не стопроцентные.

— Какой матч запомнился в этом сезоне больше всего?

— Предыдущий с «Ростовом», где я забил мяч. Это были большие эмоции для меня.

— Кто выиграет золото РПЛ?

— Я думаю, «Динамо» не упустит свой шанс.

«Рубин» перед заключительным туром занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Рыбус в текущем сезоне провел 7 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005640004_ryibus_vyiskazalsya_o_tom_kto_vyiigraet_zolotyie_medali_rpl
Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
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