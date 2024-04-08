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Сегодня, 15:16

Рыков: «Лещук отбивал мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо», а ныне тренер второй команды бело-голубых Владимир Рыков прокомментировал поражение динамовцев от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Спартак» удачными заменами переломил ход игры. А «Динамо» надо было забивать свои моменты. Не могу сказать, что «Динамо» было «сладким». Но то, что не забили, в концовке вернулось нам», — приводит «РБ Спорт» слова Рыкова.

Также он поделился мыслями об ошибках вратаря «Динамо» Игоря Лещука в этой встрече.

«Будем откровенны, Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону. Банальные вещи для вратаря, которые на этом уровне он должен делать. Но мы все в футбол играли, все ошибались. Наоборот, надо поддержать Игоря», — добавил специалист.

На данный момент «Динамо» с 38 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 35 очков и идет на шестой строчке.

 

Источник: РБ Спорт
Владимир Рыков
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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