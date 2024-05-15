Рыков: «Тюкавин на своих плечах тащит «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков оценил важность форварда Константина Тюкавина для московской команды.

«Отличительная черта этого «Динамо» – Константин Тюкавин, который на своих плечах тащит команду. Выигрывает команда целиком, но он явно выделяется, он большой молодец. Думает не только о себе, но и о команде. Поддерживает партнеров, спрашивает с них, с иностранцев», – цитирует Рыкова ТАСС.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач