Рыков: «Тюкавин на своих плечах тащит «Динамо»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков оценил важность форварда Константина Тюкавина для московской команды.
«Отличительная черта этого «Динамо» – Константин Тюкавин, который на своих плечах тащит команду. Выигрывает команда целиком, но он явно выделяется, он большой молодец. Думает не только о себе, но и о команде. Поддерживает партнеров, спрашивает с них, с иностранцев», – цитирует Рыкова ТАСС.
В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач