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Сегодня, 01:36

Рыскин: «У клубов РПЛ нет рычагов влияния на судейство и ЭСК»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился мнением о проблемах, связанных с судейством в РПЛ.

— Нужна внутренняя информация от судей, надо разговаривать со специалистами, — приводит слова Рыскина «РБ Спорт». — Может быть, что-то не так объяснили на сборах.

— На самом деле у РПЛ и клубов мало рычагов влияния на судейство и ЭСК.

— Их вообще нет.

— Возможно ли некое коллективное обращение к РФС о встрече с Мажичем, чтобы прояснить нюансы?

— Мы несколько раз запрашивали такую встречу. Он не приехал. Приехал председатель судейского комитета Каманцев с генсеком РФС Митрофвановым — объяснили, что все наладят, не надо дергать человека. Прошлый сезон прошел лучше.

Сербский специалист Милорад Мажич является главой департамента судейства РФС с июня 2023 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
Алексей Рыскин
Милорад Мажич
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