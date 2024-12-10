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Сегодня, 16:42

Рыскин считает, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»

Камила Абдурахманова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что защитник дончан Максим Осипенко мог бы играть в итальянском «Ювентусе».

«Новость о том, что «Брест» просматривал Сако? Видел, никак не отреагировал на нее. Мы тоже много кого просматриваем. Все клубы кого-то просматривают.

Слова Николая Писарева, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»? Уважаемый специалист имеет право на свое мнение, как и любой другой болельщик. Но в нынешнее время, думаю, это маловероятно.

По своему уровню Осипенко, безусловно, мог бы там играть. Пример — новость о Бийоле, который может перейти в «Интер» за 30 миллионов, а ведь мы совсем недавно наблюдали его в нашем чемпионате. Многие напрасно недооценивают нашу лигу, хотя она является достаточно сильной и конкурентной», — сказал Рыскин «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Осипенко участвовал в 23 официальных матчах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
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Максим Осипенко
Алексей Рыскин
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