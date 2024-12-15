Рыскин включил в пятерку игроков года трех футболистов «Ростова»

Сегодня, 19:30
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поставил на первое место полузащитника своего клуба Данила Глебова.
Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо), Кирилл Щетинин («Ростов»), Иван Комаров («Ростов»).
В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.