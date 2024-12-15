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Сегодня, 19:30

Рыскин включил в пятерку игроков года трех футболистов «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поставил на первое место полузащитника своего клуба Данила Глебова.

Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо), Кирилл Щетинин («Ростов»), Иван Комаров («Ростов»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.

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Данил Глебов
ФК Ростов
Алексей Рыскин
Иван Комаров
Кирилл Щетинин
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