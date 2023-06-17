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Сегодня, 18:22

Рыскин заявил, что «Алания» не связывалась с «Ростовом» по Мельникову

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что в клуб не поступали предложения по полузащитнику Степану Мельникову.

— Появилась информация о том, что «Алания» интересуется Степаном Мельниковым. Скажите, с вами связывались?

— Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

В минувшем сезоне 21-летний Мельников провел 17 матчей за «Ростов» и забил два гола. Его контракт с южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rostova-alaniya-s-nami-po-mel-nikovu-ne-svyazy-valas/
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Алексей Рыскин
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