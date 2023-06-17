Рыскин заявил, что «Алания» не связывалась с «Ростовом» по Мельникову

Сегодня, 18:22
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что в клуб не поступали предложения по полузащитнику Степану Мельникову.
— Появилась информация о том, что «Алания» интересуется Степаном Мельниковым. Скажите, с вами связывались?
— Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.
В минувшем сезоне 21-летний Мельников провел 17 матчей за «Ростов» и забил два гола. Его контракт с южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.
По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.