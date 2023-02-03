0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:41

С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Как и сообщал «СЭ», с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков. Об этом информирует официальный сайт РФС.

«В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры, ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении.

Ранее, 21 октября 2022 года, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором был наложен на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.

Источник: https://rfs.ru/news/217463
РФС
ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Изидор может пропустить до двух месяцев из-за травмы
«Крылья Советов» за 5 минут отыгрались с 0:3 против «Оренбурга», Сычевой провел на поле больше часа
Бушманов: «Селихов выиграл для «Спартака» матч с «Ростовом»
Динияр Билялетдинов считает, что объяснение решений ВАР нужно применять в РПЛ
«Факел» обыграл узбекский «Анджижан», Марков оформил дубль
Агент: «Бальде рад играть и забивать за «Спартак», он в отличной форме»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сенников считает, что у Леонченко и Нагорных может получиться чемпионский союз

Бушманов: «Селихов выиграл для «Спартака» матч с «Ростовом»