С «Локомотивом» не сыграют три лучших футболиста чемпиона Китая

20 января в первом контрольном матче «Локомотива» на сборе в ОАЭ в составе команды «Шанхай Порт» на поле не выйдут три ведущих футболиста чемпиона Китая.

Лучший бомбардир чемпионата Поднебесной-2024 У Лэй (34 гола) сегодня в одной из больниц Шанхая перенес операцию на мениске. Она прошла успешно — на восстановление потребуется от восьми до десяти недель.

Одна из главных звезд китайской суперлиги Оскар после завершения контракта с клубом из Шанхая, за который он выступал с 2017 года, вернулся в Бразилию. Ушел и еще один лидер — Матиас Варгас. Аргентинец переехал в Саудовскую Аравию.

Фактически это трио и составляло ударную помощь «Шанхай Порт» в прошлом сезоне.