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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 22:41

С «Локомотивом» не сыграют три лучших футболиста чемпиона Китая

Александр Бобров
Шеф-редактор
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20 января в первом контрольном матче «Локомотива» на сборе в ОАЭ в составе команды «Шанхай Порт» на поле не выйдут три ведущих футболиста чемпиона Китая.

Лучший бомбардир чемпионата Поднебесной-2024 У Лэй (34 гола) сегодня в одной из больниц Шанхая перенес операцию на мениске. Она прошла успешно — на восстановление потребуется от восьми до десяти недель.

Одна из главных звезд китайской суперлиги Оскар после завершения контракта с клубом из Шанхая, за который он выступал с 2017 года, вернулся в Бразилию. Ушел и еще один лидер — Матиас Варгас. Аргентинец переехал в Саудовскую Аравию.

Фактически это трио и составляло ударную помощь «Шанхай Порт» в прошлом сезоне.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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