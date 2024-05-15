Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Сааведра: «Морено — топ-тренер, он знает, как побеждать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Робертом Морено.

«Я очень счастлив работать с Морено, мне комфортно с ним. Он говорит по-испански, у нас с ним классный контакт. Это сто процентов топ-тренер. Он знает, что нужно, чтобы выигрывать матчи, он знает то, что нужно сказать игрокам в нужный момент», — цитирует Сааведру «РБ Спорт».

Сааведра перешел в «Сочи» зимой 2024 года. 25-летний чилиец провел за команду 11 матчей и отметился одним голом. Его контракт с южанами рассчитан до 2027 года.

После 28 туров «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России с 23 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Игнасио Сааведра
Роберт Морено
0
Читайте также
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Сааведра: «Летом обсудим с «Сочи» мое будущее»
«Пари НН» активировал опцию выкупа Карапузова у «Динамо»
Пивоваров — о выручке «Динамо» от букмекера в сезоне-2023/24: «Это самая большая сумма среди команд РПЛ»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку в матче с «Крыльями Советов», турнирная ситуация к этому располагает»
Пивоваров — о шутке Безрукова: «Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными»
Шикунов о Слишковиче: «Какой у него ресурс? Может ли бороться за первое место?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сааведра: «Летом обсудим с «Сочи» мое будущее»

Ташуев о работе Слишковича: «Он дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль»