Саба Сазонов рассказал, пример каких спортсменов его вдохновляет

Сегодня, 21:48
Защитник «Динамо» Саба Сазонов назвал спортсменов, которые его вдохновляют.
«Есть ли человек из мира спорта, который меня вдохновляет... Естественно, это Криштиану Роналду. Где-то улыбается Матиас Норманн, потому что он тоже любит его. В плане спортивных кумиров мне думать не надо.
Возможно, на втором месте Златан Ибрагимович. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя (смеется)», — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».
В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.