4 ноября, 15:56

Садулаев признан лучшим игроком «Ахмата» в октябре

Сергей Ярошенко

Нападающий Лечи Садулаев признан лучшим игроком «Ахмата» по итогам октября.

Форвард набрал 17 баллов от болельщиков. В октябре россиянин провел 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Второе место занял защитник Усман Ндонг с 8 балламм. Третьим стал полузащитник Эгаш Касинтура (5 баллов).

Ранее 25-летний Садулаев признавался лучшим игроком грзненского клуба в сентябре.

После 14 туров «Ахмат» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Ахмат»
