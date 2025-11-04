Садулаев признан лучшим игроком «Ахмата» в октябре

Нападающий Лечи Садулаев признан лучшим игроком «Ахмата» по итогам октября.

Форвард набрал 17 баллов от болельщиков. В октябре россиянин провел 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Второе место занял защитник Усман Ндонг с 8 балламм. Третьим стал полузащитник Эгаш Касинтура (5 баллов).

Ранее 25-летний Садулаев признавался лучшим игроком грзненского клуба в сентябре.

После 14 туров «Ахмат» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.