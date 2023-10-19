Садулаев не сыграет за «Ахмат» до конца года

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о сроках возвращения в строй полузащитника команды Лечи Садулаева.

«Восстановление Лечи Садулаева идет полным ходом и без осложнений — футболист работает по индивидуальной программе. Игрок чувствует себя хорошо, но в этом году на поле мы его не увидим. Лечи примет участие в матчах чемпионата уже весной следующего года», — приводит слова Газзаева Sport24.

23-летний россиянин выступает за «Ахмат» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.