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РПЛ

Сегодня, 17:48

Садулаев вернулся в Грозный после второго этапа реабилитации за рубежом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев вернулся в Грозный после второго этапа реабилитации за рубежом, сообщает пресс-служба клуба.

Далее Садулаев начнет работать по индивидуальной программе под началом тренера по физподготовке и реабилитации, чтобы в ближайшем будущем начать тренироваться в общей группе.

23-летний футболист будет наблюдать с трибуны «Ахмат Арены» за матчем команды во втором туре РПЛ с ЦСКА, который состоится 30 июля.

В конце прошлого сезона РПЛ в игре с армейцами Садулаев повредил крестообразную связку колена. Ранее в «Ахмате» заявляли, что сроки восстановления игрока составят шесть месяцев.

Источник: ФК Ахмат
РПЛ
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
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