Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

Садыгов назвал фейком новость о недовольстве Артигой

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о своем недовольстве главным тренером команды Франком Артигой.

«Очередной фейк перед игрой!», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Садыгов недоволен испанцем и дал ему два матча на исправление ситуации — с «Локомотивом» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря).

Артига был назначен на пост главного тренера «Химок» 28 июня этого года. После 16 туров «Химки» с 13 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

ФК Химки
Туфан Садыгов
Франк Артига

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя