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Сегодня, 17:41

Садыгов назвал возможным теоретическое чемпионство «Химок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», ответил на вопрос «СЭ» о перспективах клуба в текущем сезоне.

— Накануне коллеги спросили Ориньо о перспективах в данном сезоне. Он сказал, что «Химки» будут соперничать с «Зенитом» за первое место.
— «Химки» не могут с каким-то португальским клубом соперничать. Наверху стоит «Зенит». Есть же трезвые вещи, грубо говоря. Зачем выходить на поле, чтобы проиграть. Для чего? Тогда можно вообще не играть, занимать место, которое считаешь нужным: 10-е, 15-е, 16-е. Но зачем тогда нужны соревнования? Я с ним не то, что согласен, а подтверждаю, что в спорте есть только победа. Почему бы и нет при стечении обстоятельств.

Можно любой клуб обыграть один раз. Например, чисто случайно, с помощью везения, настойчивости и профессионализма. Это 15 игр. А дальше еще по одному разу выиграть аутсайдеров, это 5 клубов. Задача теоретически выполнима. По итогу получается 20 побед. Умножьте это на 3 очка. Поэтому теоретически чемпионство возможно.

— Тогда очков будет больше, чем у чемпиона прошлого сезона.
— Да. У нас, когда только создавали клуб «Олимп-Долгопрудный», была серия из 45 побед. И все смеялись над этим. Хочется похвалить и махачкалинское «Динамо» из-за выхода в РПЛ. Они достойно играли. Но на их месте на самом деле должен был быть «Олимп». Так получилось, что в свое время мы переключились на «Химки». Пока мы будем вкладываться в спорт, он быстрее и лучше будет развиваться, — сказал он.

Артига возглавил «Химки» перед сезоном-2024/25. В 1-м туре чемпионата России химчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре подмосковная команда встретится дома против «Спартака» 28 июля, начало — в 15.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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