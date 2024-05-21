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Сегодня, 11:42

Садыгов — о трансферной политике «Химок»: «Усиление команды для РПЛ нужно»

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об усилении состава после выхода команды в РПЛ.

После того как тольяттинский «Акрон» уступил на выезде тульскому «Арсеналу» в матче 33-го тура первой лиги (0:1), подмосковная команда досрочно гарантировала себе участие в РПЛ в сезоне-2024/25.

«У нас есть стратегия — развитие молодых игроков. Будет ли она изменена? Это решает тренер. Но определенное усиление команды для РПЛ будет нужно. У нас есть финансовые резервы для усиления команды, приобретения легионеров. С финансами проблем нет, мы готовы к РПЛ», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» после 33 туров с 63 очками занимают первое место в турнирной таблице первой лиги. Махачкалинское «Динамо» идет на второй строчке — 61 очко. Занимающий третье место «Акрон» с 56 очками лишился математических шансов на то, чтобы опередить одну из этих команд.

Первая лига
ФК Химки
Туфан Садыгов
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