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Сегодня, 16:55

Садыгов объяснил победу «Химок» над «Локомотивом» жаждой реванша

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» высказался о победы подмосковной команды над «Локомотивом» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

«Наверное, ребята были озлоблены на «Локомотив», поэтому так настроились на эту игру. Футбол — для того, чтобы играть: выигрывать и проигрывать. Результат поздновато, но пришел», — сказал Садыгов «СЭ».

В следующем туре чемпионата «Химки» примут московское «Динамо», а «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом». Обе встречи пройдут 27 октября.

ФК Химки
Туфан Садыгов

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