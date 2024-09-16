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Сегодня, 21:16

Садыгов опроверг информацию об отказе от перехода Дзюбы из-за своего сына

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» опроверг информацию об отказе от трансфера нападающего Артема Дзюбы.

«Это не соответствует действительности. Я хотел, чтобы Артем играл в «Химках». Но, к сожалению, это было тренерское решение. Но Дзюба очень хороший игрок. До последнего говорили, что он нужен. Тренеры приняли решение, что у них немного другой футбол. Артем в любом случае везде себя покажет. Это высокий профессионал», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов не захотел подписывать Дзюбу из-за своего сына, который является нападающим «Химок». Садыгов посчитал, что после трансфера Дзюбы Илья будет получать меньше игрового времени.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов

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