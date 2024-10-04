Садыгов: «Прощальная игра Глушакова против «Спартака»? Почему нет?»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, может ли матч против «Спартака» стать последним для полузащитника Дениса Глушакова в подмосковной команде.

«Денис Глушаков — действующий футболист. Решение о его участии или неучастии в играх принимает только тренер. Прощальная игра против «Спартака»? Почему нет?», — сказал Садыгов «СЭ».

Глушаков подписал контракт с «Химками» летом этого года. Ранее он уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Всего на его счету 75 матчей в составе «Химок», в которых он отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

В сентябре сообщалось, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.