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Сегодня, 17:11

Садыгов — о Глушакове в «Химках»: «Мы всегда в контакте. Не удивлюсь, если он там появится»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Дениса Глушакова в клуб.

«С Глушаковым мы всегда в контакте. С праздниками поздравляем, с днями рождения. Все нормально, общаемся. Интересен ли он? В любом случае решение принимает тренер. Он до сих пор остается футболистом на хорошем уровне. По-моему за «Химки» забил больше всех голов. Не удивлюсь, если он там появится. Насколько вероятно появление Глушакова при Талалаеве? Надо у Талалаева спросить скорее всего. Я за него не скажу. За трансферную политику отвечает не только он», — сказал Садыгов «СЭ».

20 мая Глушаков объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах. В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Андрей Талалаев
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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