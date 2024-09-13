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Сегодня, 12:55

Садыгов — о 21 новичке в «Химках»: «РПЛ — серьезный турнир. Так же нужно подходить и к комплектации состава»

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о летней трасферной кампании подмосковного клуба.

«Мы укомплектовали состав, свободных агентов не собираемся подписывать. Огромное количество новых игроков? РПЛ — серьезный турнир, так же нужно подходить и к укомплектованию состава. В прошлом сезоне в РПЛ у нас было много ошибок, надеюсь, что сейчас их избежим», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» в летнее трансферное окно-2024 подписали 21 нового футболиста, в том числе Дениса Глушакова, Зелимхана Бакаева и Георгия Джикию.

После 7-го тура «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков.

ФК Химки
Туфан Садыгов

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