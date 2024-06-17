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Сегодня, 12:39

Бизнесмен Садыгов: «Химки» не будут инициатором расставания с Талалаевым. Если только он сам»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», прокомментировал «СЭ» ситуацию с главным тренером команды Андреем Талалаевым. Ранее появилась информация, что специалист покинет свой пост из-за разногласий с руководством клуба.

— Что вы хотите узнать? Могу сказать одно. На сегодняшний день Талалаев в штате, работает в «Химках». Вот и все. А по всем остальным вопросам вам лучше обратиться к гендиректору.

— То есть в ближайшее время клуб объявит какое-то решение?

— Ну я же не функционер клуба. Решений не принимаю.

— Однако писали, что у Талалаева возникли разногласия именно с вами, так как вы хотели пригласить в команду Дзюбу.

— У меня никаких разногласий с ним не возникло. А по поводу Дзюбы или Заболотного... Это прерогатива тренерского штаба. Следите за информацией. Кто на сборы повезет команду, тот и будет главным тренером.

— Но не Талалаев?

— Не могу сказать. Сейчас он главный тренер. У него соглашение по схеме 3+2. «Химки» не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет... А по поводу Дзюбы... Думаю, он найдет себе команду.

— Но вы бы хотели видеть его в «Химках»?

— А кто бы не хотел видеть такого игрока у себя? Я был бы точно за.

«Химки» по итогам сезона-2023/24 заняли первое место в первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Контракт Талалаева с подмосковным клубом рассчитан до декабря 2027 года.

 
Андрей Талалаев. Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!

 

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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