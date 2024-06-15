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Сегодня, 12:00

Садыгов о возможном переходе Заболотного в «Химки»: «Наверное, занимаются этим»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», прокомментировал «СЭ» интерес подмосковного клуба к нападающему ЦСКА Антону Заболотному.

Ранее о возможном переходе футболиста в команду сообщил журналист Иван Карпов.

«Подробности не могу сказать. Наверное, занимаются этим. Но я не функционер клуба, не слежу», — сказал Садыгов «СЭ».

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года. В минувшем сезоне нападающий провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

«Химки» в сезоне-2023/24 стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ. ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Антон Заболотный
ФК Химки
Туфан Садыгов
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