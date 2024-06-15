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Сегодня, 11:47

Садыгов об Артиге в «Химках»: «Всякое пишут»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера команды.
«Там всякое пишут. Клуб вам скажет. Я на выезде. Пока даже не доехал до них», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев для «СЭ» также отреагировал на новость о возможном назначении испанца Артиги.

10 июля журналист Иван Карпов сообщил, что Талалаев покинет свой пост. Позднее генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» эту информацию.

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