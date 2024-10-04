Садыгов: «В перспективе Глушаков может стать тренером в «Химках-2»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Дениса Глушакова.

«Когда Денис шел в «Химки», у нас была договоренность о том, что в перспективе он может быть играющим тренером или тренером в «Химках-2». Он сам решит, как ему лучше. Эта опция есть», — сказал Садыгов «СЭ».

Глушаков подписал контракт с «Химками» летом этого года. Ранее он уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Всего на его счету 75 матчей в составе «Химок», в которых он отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

В сентябре сообщалось, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.